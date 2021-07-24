اخبار العالم

كورونا والانتخابات في نشرة السومرية المسائية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر والانتخابات في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد سويعات من تفقده عوائل ضحايا تفجير الوحيلات،، الكاظمي يعلن اعتقال منفذي عملية التفجير،، ويتعهد بعرضهم امام الشعب.
= بغداد تؤكد حاجة العراق الى التعاون مع التحالف الدولي،، وتشكر واشنطن على دعم الانتخابات المقبلة.

= على خطى التيار الصدري.. الحزب الشيوعي ينسحب من المعترك الانتخابي،، ويتحدث عن تخبط في العملية السياسية.


= الموجة الثالثة لكورونا تبلغ ذروتها, ودعوات الى اخذ اللقاح وعدم التهاون بالمرض.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا