انت الان تتابع خبر كورونا والانتخابات في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد سويعات من تفقده عوائل ضحايا تفجير الوحيلات،، الكاظمي يعلن اعتقال منفذي عملية التفجير،، ويتعهد بعرضهم امام الشعب.
= بغداد تؤكد حاجة العراق الى التعاون مع التحالف الدولي،، وتشكر واشنطن على دعم الانتخابات المقبلة.
= على خطى التيار الصدري.. الحزب الشيوعي ينسحب من المعترك الانتخابي،، ويتحدث عن تخبط في العملية السياسية.
= الموجة الثالثة لكورونا تبلغ ذروتها, ودعوات الى اخذ اللقاح وعدم التهاون بالمرض.
= على خطى التيار الصدري.. الحزب الشيوعي ينسحب من المعترك الانتخابي،، ويتحدث عن تخبط في العملية السياسية.
= الموجة الثالثة لكورونا تبلغ ذروتها, ودعوات الى اخذ اللقاح وعدم التهاون بالمرض.