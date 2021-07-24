كورونا والانتخابات في نشرة السومرية المسائية

= بغداد تؤكد حاجة العراق الى التعاون مع التحالف الدولي،، وتشكر واشنطن على دعم الانتخابات المقبلة.

= على خطى التيار الصدري.. الحزب الشيوعي ينسحب من المعترك الانتخابي،، ويتحدث عن تخبط في العملية السياسية.



= الموجة الثالثة لكورونا تبلغ ذروتها, ودعوات الى اخذ اللقاح وعدم التهاون بالمرض.