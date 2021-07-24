إصابة طفلين وامرأة بنيران الحوثي في تعز.. والجيش يصد هجوما بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 مدنيين، اليوم السبت، بينهم طفلان في جرائم قصف وقنص ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز غربي اليمن.

وقال مصدر محلي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن ‏مليشيا الحوثي أطلقت قذيفة مدفعية عصر اليوم على حي المليحا في شارع الثلاثين غربي مدينة تعز.

وأفاد المصدر بإصابة طفلين ورجل هم: حسام جمال عبدالله هزبر (9 سنوات)، وأخوه أحمد بعمر (5 سنوات)، ويوسف محمد حسان (37 سنة)، وتم نقلهم للعلاج.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيبت مسنة تُدعى نعمة راشد نعمان (65 عاما) في منطقة الكويحة بمديرية مقبنة غربي تعز برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي.

وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في تعز والمستمرة منذ صباح اليوم السبت.

وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا قصفها على الأعيان المدنية في مدينة تعز وسط حصار خانق تفرضه على المدينة منذ 7 أعوام.

وارتكبت مليشيا الحوثي عشرات المجازر الدامية ضد المدنيين، إضافة إلى مئات جرائم القتل الفردية طيلة السنوات الماضية.

ويعد الأطفال أبرز ضحايا الإرهاب الحوثي في مدينة تعز جراء عمليات القنص الممنهجة بحق المدنيين.

ميدانيا أعلن القوات اليمنية تصديها بمساندة المقاومة الشعبية لهجوم شنته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لمركز إعلام الجيش أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح بنيران القوات الحكومية والمقاومة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش دمّرت مخزنًا للأسلحة تابع للمليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية، محققا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

