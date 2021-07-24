بهتاف "الموت لخامنئي".. احتجاجات تهز تبريز الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة تبريز الإيرانية، مساء السبت، احتجاجات واسعة، ما دفع قوات الأمن للتدخل وقمع المتظاهرين.

وخرج أهالي مدينة تبريز عاصمة مُحافظة أذربيجان الشرقيَّة الواقعة شمال غربي إيران، السبت، باحتجاجات شعبية بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وهتف المحتجون وفق لما ذكره نشطاء ومواقع إخبارية، بشعارات ضد المرشد منها "الموت لخامنئي".

وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، أن الاحتجاجات بدأت في السوق المركزي لمدينة تبريز عندما خرج العاملون في هذا السوق باحتجاجات شعبية مناهضة للنظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل تفشي جائحة كورونا وتطبيق قيود من قبل السلطات على العاملين.

وتوجد في إيران أقلية آذرية كبيرة، يعيش معظمها في الأجزاء الشمالية من البلاد، والتي تشكل ما يقرب من ربع سكان إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إيرانية السبت، عن أن سلطات الأمن شددت قبضتها وشنت حملة اعتقالات في محافظة خوزستان جنوبي البلاد.



ومنذ بداية الاحتجاجات في خوزستان في 15 من يوليو الجاري، تم قطع أو تعطيل الإنترنت في المحافظة، وكذلك في أجزاء أخرى من إيران.