إخوان اليمن يصادرون فرحة العيد.. منعوا مهرجانا فنيا بتعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دأب تنظيم الإخوان في اليمن على تحويل أفراح اليمنيين إلى أتراح، ومنع محاولات المواطنين تجاوز آثار الحرب، حتى خلال فترات الأعياد والمناسبات.

وبعد أن اكتظت جنبات قلعة القاهرة التاريخية بالجماهير والعائلات خلال مهرجان العيد الثقافي الذي احتضنته القلعة، فكر القائمون على المهرجان باختتامه في مكان يتسع للحضور الكبير ووقع الاختيار على ملعب الشهداء حسب مصادر في مكتب الثقافه بتعز تحدثت لـ"الخليج 365".

وتواصلاً لأساليبها في مصادرة فرحة أبناء تعز منعت القيادات العسكرية الإخوانية في المحافظة إقامة ختام مهرجان العيد الثقافي في الملعب الكبير، وفق مصادر مكتب الثقافة.





ورغم حصول المكتب ومنظمي المهرجان على توجيهات من محافظ المحافظة نبيل شمسان بإقامة المهرجان في ملعب الشهداء؛ إلا أن القيادات العسكرية الإخوانية منعت هذه التوجيهات وأوقفتها.

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هذا الإجراء وصفه منظمو المهرجان بأنه يأتي كدليل حتمي على ممارسات القيادات الإخوانية الرافضة لأي شكل من أشكال تطبيع الحياة في المدينة الواقعة تحت حصارٍ حوثي من خارجها، وتحكم إخواني من داخلها.

أحد المنظمين قال لـ"الخليج 365": إن القيادات العسكرية الإخوانية بررت قرارات المنع "بدواعٍ أمنية"، ومجاورة الملعب لعدد من المقرات العسكرية والأمنية.





وأشاروا إلى أن المنع تضمن الخشية من استهداف حفل ختام المهرجان من قبل صواريخ وهجمات مليشيا الحوثيين.

وأضاف المنظمون أن هذا التبرير غير "مقنع" خاصةً أن العديد من الفعاليات الثقافية والشبابية التابعة لحزب الإصلاح "الإخوان" أقيمت خلال فترات قريبة في الملعب، ولم تحدث فيها أية استهدافات أمنية أو عسكرية.

مدير مكتب الثقافة بمدينة تعز عبدالخالق سيف قال في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "إن الحفل الختامي لمهرجان العيد والذي سيحييه النجم عمار العزكي، تم نقله من ملعب الشهداء إلى متنزه التعاون؛ لدواع أمنية، حسب المذكرات الرسمية، وبدورنا نلتزم بذلك.





ورغم تعبيره في سياق تصريحه بأن متنزه التعاون لن يستوعب الإقبال الكبير، إلا أنه أضاف: "أن الحفل سيكون في قاعة أحمد عبده سعيد في المتنزه، والقاعة العلوية وما حولها وجوار المسبح؛ لاستيعاب جمهور الفنان عمار".

واستطرد عبدالخالق سيف، أنه ورغم كل تلك الترتيبات لاستيعاب الجماهير، إلا أن الأمر "مستحيل"، بحسب وصفه، مؤكدًا: "سنواصل الفرحة لمدينةٍ تستحق ذلك رغم كل المنغصات".

ومنذ أول أيام عيد الأضحى، يواصل مكتب الثقافة بتعز إقامة مهرجان قلعة القاهرة الثقافي، والذي يحيه النجم اليمني عمار العزكي، الفائز بالمركز الثالث من مسابقة "عرب آيدول" عام 2017.





كما يحيي المهرجان عدد من الفنانين والمطربين الشباب، وشهد فقرات تراثية وشعبية، وسط حضور جماهيري كبير، امتلأت به جنبات وجدران قلعة القاهرة التاريخية بتعز.

ونظرا للإقبال الكبير المتوقع في ختام المهرجان، والذي سحييه فقط النجم العزكي، رأى منظمو المهرجان إقامته في ملعب الشهداء؛ حتى يتسع للحضور الجماهيري.

غير أن الدواعي الأمنية التي تتحجج بها القيادات العسكرية الإخوانية منعت فرحة أهالي تعز بالعيد وبنجم الغناء اليمني الشاب عمار العزكي.

حيث يتوقع اكتظاظ متنزه التعاون بالجمهور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على استمتاع المواطنين بفقرات الحفل، بحسب أهالي تعز.