شاهد.. دولة ‎الإمارات ترسل إمدادات طبية عاجلة إلى رواندا لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أرسلت الإمارات، السبت، طائرة إمدادات عاجلة إلى جمهورية رواندا تحمل على متنها 9 أطنان من التجهيزات، والمواد الطبية، ولقاحات كورونا.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "تقدم هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الإمارات لدى جمهورية رواندا بهذه المناسبة بالشكر الجزيل ووافر التقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على جهودها الخيرة والحثيثة لتقديم الدعم للعديد من دول العالم لمساعدتها في مواجهة تفشي هذه الجائحة".

وقال إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا تشهد تطورا متناميا في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين وذلك تجسيدا للعلاقات الوثيقة التي تمتد بينهما لأكثر من أربعة عقود.

وأضاف: "تعد رواندا من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذ تم إرسال طائرة خلال شهور يونيو 2020 حملت على متنها أربعة أطنان من الإمدادات الطبية دعما للقطاع الطبي ونحو أربعة آلاف من العاملين فيه إضافة إلى طائرة في فبراير الماضي على متنها 7.8 طن في إطار الدعم المستمر من دولة الإمارات لتعزيز الجهود الحكومية الرواندية المبذولة لتدعيم القطاع الصحي في مواجهة الجائحة".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 2200 طن من الإمدادات والمعونات الطبية والإنسانية إلى أكثر من 135 دولة.