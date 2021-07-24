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السعودية.. تسجيل 1256 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 1256 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت"، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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