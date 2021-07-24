- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1256 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت"، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 إصابة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد.
وأكدت تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة.