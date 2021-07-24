الصين.. مصرع 14 شخصا إثر حريق مستودع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قضى 14 شخصاً على الأقل وأصيب 12 آخرون في حريق اندلع "السبت" في مستودع في شمال شرق الصين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



واندلع الحريق عصر اليوم في المستودع الذي يستخدم لتخزين تجهيزات لوجستية ويقع في تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد، ولا تزال عمليات الإغاثة سارية، وفق "شينخوا".

ونشرت الوكالة صورا تظهر عناصر إطفاء يستخدمون سلالم ورافعات لتسلّق مبنى ذي واجهة زجاج يتصاعد منه الدخان.

وأفادت شينخوا بأن "التحقيق جار لكشف أسباب الحادث".

والحوادث المماثلة شائعة في الصين حيث تكثر أيضا انهيارات المباني لأسباب تعود في غالبيتها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

وفي يونيو لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 16 آخرون في حريق اندلع في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، غالبيتهم من الأطفال. وأورد الإعلام الرسمي أن المبنى لم يخضع للتدقيق الإلزامي لمعايير الأمان.

وأثارت الكارثة استياء كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي إذ طالب ناشطون بتعزيز معايير الأمان والحماية من الحرائق.

في العام 2017، قضى أكثر من 24 شخصاً في حريقين وقعا في بكين في حيين غالبية قاطنيهما من المهاجرين.

واندلع الحريق الأول في نوفمبر وقضى فيه 19 شخصا، وقد دفع السلطات إلى إطلاق حملة لهدم مبان غير آمنة في العاصمة، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من المهاجرين في خضم فصل الشتاء.

وفي 2010، قضى 58 شخصاً في حريق اندلع في برج مؤلف من 27 طبقة في شنغهاي.