شكرا لقرائتكم إيران.. مقتل 4 من الحرس الثوري في اشتباكات ببلوشستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أربعة من قواته الليلة الماضية في اشتباك مسلح بمنطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وأوضح مكتب العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة، أن تفاصيل هذا الحادث ستعلن في وقت لاحق، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

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إلى ذلك، لم توضح الوكالة كيف قتل عناصر الحرس الأربعة أو مع أي جهة حدثت الاشتباكات.

وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

صور متداولة لقتلى الحرس الثوري (مواقع التواصل)

احتجاجات بسبب الوقود

يذكر أن احتجاجات غاضبة اندلعت في مارس الماضي، في إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، وعدد من المناطق الأخرى.

وفي 23 فبراير، اندلعت احتجاجات واسعة في الإقليم بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري، بحسب ما أفادت مواقع محلية و"حملة النشطاء البلوش".

صور متداولة لقتلى الحرس الثوري (مواقع التواصل)

واتسعت الاحتجاجات إلى أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى حينها، وذلك احتجاجاً على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية.

وتكافح إيران التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة، لاسيما في إقليم سستان وبلوشستان‭ ‬الفقير الذي يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المتنقلين الفقراء عبر الحدود.