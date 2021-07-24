الجيش العراقي يتولى تأمين مدينة الصدر

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أن الجيش سيتولى الملف الأمني في مدينة الصدر، وذلك بعد التفجير الانتحاري شرقي العاصمة العراقية، مطلع الأسبوع، مما أوقع 30 قتيلاً وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".



وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية: "العمل جار على تبديل القطعات في مدينة الصدر".

وأضاف أنه "تم تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليتولى قاطع المدائن، وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة 11 من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليتولى الملف الأمني بالكامل داخل المدينة".

وفيما يتعلق بالهجوم الانتحاري قال: "قيادة العمليات تتعامل مع المعلومات الاستخبارية أو المعلومات التي تصل من بعض المصادر وتدققها وتتابعها".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر، الثلاثاء الماضي، أمرا بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة. وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع كبارة قادة الأمن لبحث الهجوم، حسبما قال مكتبه في بيان مقتضب.