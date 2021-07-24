شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مؤتمر الإفتاء العالمي السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دتستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل مؤتمر الإفتاء العالمي السادس تحت عنوان "نحو مؤسسات إفتائية رقمية"، بمشاركة وفود من 85 دولة من مختلف دول العالم يمثلون كبار المفتين والوزراء ونخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

وسيناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من الموضوعات المهمة، منها تحديات تطوير مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي ونماذج المعالجة، وكذلك واقع الإفتاء الجماعي ومؤسساته والمأمول منه.

وستُعقد خلال المؤتمر ثلاث ورش عمل حول الفتوى في العصر الرقمي، وورشة أخرى حول نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، وورشة ثالثة حول أهمية التعليم عن بُعد كطريق للتأهيل الافتائي باستخدام التقنية الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية، وكذلك توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، وإمكانيات دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.