الانبار.. اعتقال متهم يدعي انتسابه للأجهزة الأمنية ويبتز المواطنين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن القبض على متهم يدعي انتمائه للاجهزة الأمنية بهدف ابتزاز المواطنين في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيات، ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة العاشرة - اكدت قيام احد الاشخاص بحمل وحيازة اسلحة غير مرخصة مدعيا إنتمائه للاجهزة الامنية بقصد الابتزاز وترويع المواطنين".



وأشار البيان إلى أن "مفارز شعبة الاستخبارات شرعت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة بالانبار وضبط بحوزته اسلحة غير مرخصة ليتم احالته للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

