مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاريع كبرى

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، السبت، على التعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاريع كبرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى".

وأضاف أن "المشاريع الكبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مقمق وتطوير حقل أرطاوي النفطي"، مؤكداً أن "شركة توتال ستنفذ مشروع حقن الماء العملاق ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميغا واط".

الى ذلك، قال ناظم إن "مجلس الوزراء قرر تخصيص أكثر من ملياري دينار لتوفير لقاحات مرض إنفلونزا الطيور".