انت الان تتابع خبر التربية البرلمانية توجه رسالة إلى لجنة الصحة والسلامة بشأن الامتحانات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم السبت، رسالة مفتوحة الى مجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن امتحانات الثالث المتوسط.
وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي يشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس اللعين وحفاظاً على ابناءنا الطلبة لمرحلة الثالث متوسط احتساب درجة نصف السنة لانهاء العام الدراسي بدلاً من الامتحان الحضوري فانه الخيار الافضل للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم".
وحمل اللهيبي، مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مسؤولية حماية ارواح الطلبة والعراقيين".
وحمل اللهيبي، مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مسؤولية حماية ارواح الطلبة والعراقيين".