انت الان تتابع خبر التربية البرلمانية توجه رسالة إلى لجنة الصحة والسلامة بشأن الامتحانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم السبت، رسالة مفتوحة الى مجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن امتحانات الثالث المتوسط.