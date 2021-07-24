حسن ناظم: الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي على المواطنين

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي السكنية، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين".

في سياق منفصل، أشار المتحدث إلى أن "قواتنا الأمنية اعتقلت جميع منفذي تفجير مدينة الصدر، مبيناً أن عملية الاعتقال تزامنت مع لقاء رئيس الوزراء بعوائل ضحايا التفجير الإرهابي".

