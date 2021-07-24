نائب إيراني: روحاني عرقل رفع العقوبات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد مجتبي ذو النوري، السبت، الرئيس حسن روحاني، واتهمه بعرقلة رفع العقوبات.

وحمل ذو النوري، في حديث لوسائل إعلام إيرانية، روحاني مسؤولية إبقاء العقوبات الأمريكية على طهران، مبيناً إنه "عرقل عملية رفع العقوبات".



وبعث عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، برسالة إلى الرئيس الإيراني المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي، مطالباً إياها بعدم السير على النهج روحاني في المفاوضات النووية.

وأضاف أن "روحاني دخل المفاوضات النووية مع الغرب من موقع الضعف، ولا يمكن للحكومة المقبلة برئاسة رئيسي أن تستمر على هذا النهج في المفاوضات".

وقال "إن دبلوماسيتنا في الماضي لم تتصرف من منطلق الكرامة، وهذا ما جعل (العدو) لا يقدم لنا تنازلات، بل يأخذ منا المزيد من التنازلات عبر إضاعة الوقت".

وكان روحاني قال الخميس الماضي خلال كلمة له، إن استمرار العقوبات الأمريكية كانت بسبب قانون شرعه البرلمان الإيراني أواخر العام الماضي.

وأضاف روحاني "لولا هذا القانون البرلمان لكانت العقوبات الأمريكية قد جرى رفعها عن إيران قبل رأس السنة الإيرانية (20 مارس الماضي)".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد على قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الدول الغربية على إلغاء العقوبات على إيران، وألزم هذا القانون حكومة روحاني على خرق الاتفاق النووي من بينها رفع نسبة التخصيب إلى 60% ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية.