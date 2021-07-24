برصاص شرطة حماس.. مطالب بالتحقيق في مقتل فلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب مركز حقوقي مستقل، السبت، بالتحقيق في مقتل مواطن فلسطيني من قطاع غزة برصاص قوة أمنية تديرها حركة حماس.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: إن الفلسطيني حسن محمد حسن أبو زيد (27 عاماً)، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، قتل مساء الجمعة بعد إصابته بعيار ناري أسفل البطن من الناحية اليمنى.



وأشار إلى أنه قتل بعد إطلاق النار من قوة أمنية تجاه مركبة كان يستقلها مع شخصين آخرين شرق قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، زعمت مساء أمس الجمعة، أنه"دخلت مركبة مسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، وتم إطلاق طلقتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار".

وأضافت: "بعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة، وفتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني تحقيقاً فورياً في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة".

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لمقتل الفلسطيني أبوزيد، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الحادث وفي مدى احترام محددات القانون، والعمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان عدم تكراره، بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لأي تجاوزات قد يفضي إليها التحقيق.