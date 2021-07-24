"التلقيح الإجباري" ضد كورونا يثير اشتباكات بقلب باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت اشتباكات وسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء السبت، بين متظاهرين رافضين للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقوات الأمن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) أن متظاهرين مناهضين للتطعيم ومتظاهرين آخرين يحتجون على قيود مكافحة كوفيد-19 في فرنسا اشتبكوا مع الشرطة في وسط باريس اليوم السبت، مما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

ومن المتوقع أن تحدث احتجاجات في مدن أخرى مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

يأتي ذلك بعد ساعات من موافقة "الجمعية الوطنية" في فرنسا فجر الجمعة على مشروع قانون جديد لمواجهة فيروس كورونا، يتضمن توسيع نطاق "الشهادة الصحية" والتلقيح الإجباري للعاملين في القطاع الصحي.



وصوت النواب على القراءة الأولى لهذا القانون التاسع لمواجهة جائحة كورونا منذ مارس/آذار 2020 بـ117، والآن، سيتوجه القانون إلى مجلس الشيوخ الذي من المفترض أن يبدأ اعتبارا من الجمعة النظر في القانون لتتم المصادقة النهائية عليه.

وترغب الحكومة الفرنسية في دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية الأسبوع في خضم ارتفاع كبير لعدد الإصابات بكورونا الراجع بالأساس إلى انتشار متحوره "دلتا".