اعتبارا من 27 يوليو.. إسبانيا تفرض حجراً على الوافدين من 4 دول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم "السبت" أنها ستفرض حجراً لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الارجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 يوليو في إطار اجراءاتها للحد من تفشي كوفيد-19.



ويمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة ايام إذا قدم المسافر فحصاً سلبياً لفيروس كورونا في اليوم السابع، وفق ما اوضحت وزارة الصحة في بيان.

ويسري هذا القرار لفترة أولى تستمر 14 يوما قابلة للتمديد.

وبهدف كبح تفشي المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، تواصل إسبانيا فرض حجر لعشرة أيام على الوافدين من الهند وتجيز لمواطنيها فقط العودة من البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتشهد إسبانيا موجة إصابات جديدة منذ اسابيع عدة (677 إصابة لكل 100 ألف نسمة في الاسبوعين الاخيرين بحسب تعداد الجمعة)، ما دفع مناطق عدة الى إعادة فرض قيود.

لكن هذه الاصابات أقل خطورة من تلك التي سجلت في الموجات السابقة بسبب الاستمرار في حملات التلقيح. وتلقى 53 % من السكان جرعتي اللقاح فيما اظهرت آخر الارقام الرسمية أن 64 % تلقوا جرعة واحدة.