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العراق.. القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إلقاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر الذي وقع الاثنين الماضي شرقي العاصمة بغداد.

 

وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات».

 

وأضاف: «وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم»، خاتماً بالقول: «الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين».

 

وأسفر تفجير انتحاري استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الاثنين الماضي، عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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