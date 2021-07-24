شكرا لقرائتكم العراق.. البيشمركة تعلن صد هجوم لحزب العمال الكردستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات البيشمركة الكردية في العراق، صد هجوم لحزب العمال الكردستاني في جبل متين شمال محافظة دهوك.

وأوضحت مواقع كردية أن مسلحين لحزب العمال فتحوا النيران على إحدى نقاط البيشمركة اليوم السبت، عند جبل متين ما اقتضى الرد عليها.

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من جانبه، قال رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال محمد لوسائل إعلام محلية، إن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات.

وأضاف أن إطلاق النار استهدف المركبات العسكرية لقوات البيشمركة، التي ردّت بدورها على مصادر النيران، محمّلاً حزب العمال مسؤولية أفعاله.

اعتداءات متكررة

يذكر أن هذا أحدث هجوم ينفذه حزب العمال ضد قوات البيشمركة بعد اعتداءات متكررة وقعت في الفترة الماضية وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وكان عنصر من البيشمركة قتل في 8 يونيو الماضي، بعدما تعرضت قوة مشتركة من المقاتلين الأكراد وحرس الحدود العراقي لإطلاق نار في منطقة حدودية مع تركيا في شمال العراق.

ووجه مدير ناحية دركار في محافظة دهوك أديب جعفر حينها، أصابع الاتهام إلى عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين يسيطرون على تلك المنطقة.

يشار إلى أن حزب العمال كان حذر الشهر الماضي من أنه لن يقبل بأي تحرك لقوات البيشمركة في مناطق سيطرته، مشيراً إلى أنها منطقة حرب بينه وبين القوات التركية.