استولى عليها مواطن.. إزالة تعديات على ٣٢٠ فدانًا من أراضي الدولة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، التعديات على مساحة ٣٢٠ فدانًل من أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتبين أنه أثناء مرور بعض قيادات مركز ومدينة الزينية بالطريق الصحراوي الشرقي، تتبين تعدي "ق.م" على أرض أملاك الدولة، بالإصلاح وزراعتها بأشجار الكافور على مساحة ٣٢٠ فدانًا.

وقال يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إن ذلك جاء بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على الطرق الصحراوية والزراعية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة