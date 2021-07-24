بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثة غريق مصيف مطوبس في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر رجال قوات الإنقاذ بمصيف بلطيم والإسكندرية، اليوم السبت، على جثة شاب غرق في مياه البحر المتوسط، أثناء استحمامه بشاطئ مصيف مطوبس المغلق، وذلك بعد اختفائه في المياه ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى العثور على جثة الشاب الغارق، ويدعى محمد عادل أبوقايد، ويقيم بقرية بني بكار، التابعة لمطوبس، بساحل البحر المتوسط، قبالة قرية مسطروه، التابعة لمركز البرلس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس.

وجرى الاستعانة بفرق إنقاذ من مصيف بلطيم، والإسكندرية، للبحث عن جثة الشاب، واستمرت عملية البحث عن الجثة 3 أيام متتالية، منذ وقوع الحادث ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.