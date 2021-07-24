غياب 170طالبًا بالثانوية العامة عن امتحان الفيزياء في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

رصدت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، غياب 170طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، عن أداء امتحان مادة الفيزياء لشعبة العلمي.

وسجلت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أعداد الطلاب الذين حضروا لأداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.7٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات اليوم السبت، أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء امتحان مادة الفيزياء.