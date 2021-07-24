صور.. عشرات القتلى والمفقودين في الهند جراء أمطار وانزلاق تربة

ابوظبي - سيف اليزيد - يبحث رجال الإنقاذ، اليوم السبت، في الوحل والركام آملين في العثور على ناجين بعد انزلاقات تربة وفيضانات أودت بـ79 شخصاً على الأقل في غرب الهند الذي تجتاحه أمطار موسمية، مع إجلاء نحو 100 ألف.

وقال فيشواجيت راني، وزير الصحة في ولاية «غوا»: «خسر السكان كل شيء تقريباً»، مشيراً إلى أن الولاية لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ نصف قرن.

وأضاف أن أكثر من ألف منزل في المنطقة أصيبت بأضرار جسيمة بعدما اجتاحتها السيول.

رجال إنقاذ يحملون جثة عثر عليها تحت الأنقاض في الهند

وفيضانات غوا هي الأسوأ منذ عقود، وفقاً لرئيس وزرائها برامود ساوانت الذي قال إن الرياح الموسمية تسببت في «أضرار هائلة» لكن لم تقع إصابات، بخلاف ولاية ماهاراشترا المجاورة حيث قتل 76 شخصاً.

ووقع انزلاق للتربة في قرية «تالييه» في جنوب بومباي أدى إلى انهيار مبنيين إسمنتيين وعشرات المنازل في دقائق، كما قال شهود.

وقال ديليب باندي الذي شاهد الكارثة: «حدث ذلك بسرعة كبيرة»، مضيفاً: «سمع دوي هائل وانهارت القرية».

وأمضى عمال الإنقاذ ساعات في محاولة العثور على ناجين، لكنهم انتشلوا جثثاً فقط، وقد تسبب انزلاق التربة بنصف الوفيات المرتبطة بالرياح الموسمية البالغ عددها 76 والتي سجلت في ولاية ماهاراشترا.

وأشارت حكومة ولاية مهاراشترا وعاصمتها مدينة بومباي، إلى أن 59 شخصاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، بعد وقوع عدة حوادث مرتبطة بالأمطار الموسمية من فيضانات وانزلاقات تربة وغيرها.

وقال ساغار باتاك، المسؤول عن إدارة الكوارث في منطقة ريغاد، جنوب بومباي، إن «43 شخصاً قضوا في ثلاثة انزلاقات تربة بالمنطقة. وتتواصل عمليات الإغاثة».

وقال انيرودا اشتابوتري، المتحدث باسم حكومة ماهاراشترا: إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في انزلاقات تربة في منطقة ساتارا، وفُقد نحو 15.

وأوضح مسؤولون أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في العديد من مناطق ولاية كارناتاكا (جنوب غرب) ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى إجلاء تسعة آلاف شخص.

كذلك، تم الإبلاغ عن وقوع ثمانية انزلاقات تربة، من بينها واحد أدى إلى خروج قطار عن مساره. وأصدر خبراء الأرصاد إنذاراً أحمر للمناطق الساحلية، وتوقعوا أن تستمر الأمطار الغزيرة لثلاثة أيام أخرى.

ووصل مستوى المياه إلى 3,5 متر في مناطق بمدينة «تشيبلون» التي تبعد 250 كيلومتراً عن بومباي، بعد 24 ساعة من هطول الأمطار من دون توقف، ما تسبب بفيضان نهر «فاشيشتي» وغرق طرق ومنازل.

وقال رئيس وزراء ولاية مهارشترا، أوداف ثاكيراي، إن فرق الطوارئ تجد صعوبة في الوصول إلى أحياء معزولة في «تشيبلون» بسبب حالة الطرق وتضرر الجسور جراء الفيضانات.