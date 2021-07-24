أمطار غزيرة تغرق مانيلا وتؤدي لإجلاء الآلاف

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غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة العاصمة الفلبينية مانيلا والمقاطعات المجاورة لها، ما اضطر السلطات إلى نقل آلاف من سكان المدينة من مناطقهم المنخفضة اليوم السبت.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إنه تم نقل نحو 15 ألفاً، معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا، إلى مراكز إجلاء.

واجتاحت أجواء قاسية عدة مناطق من العالم في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حدوث فيضانات في الصين والهند وغرب أوروبا وموجات حر في أميركا الشمالية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية: إن الفلبين، التي تضم أكثر من 7600 جزيرة، تشهد نحو 20 عاصفة مدارية سنوياً، لكن المحيط الهادي الأكثر دفئاً سيجعل العواصف أقوى وسيتسبب في هطول أمطار أكثر غزارة.

وفي بعض أنحاء منطقة العاصمة الفلبينية، والتي يزيد عدد سكانها على 13 مليون نسمة، ارتفعت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر في بعض الأماكن وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة.

وتواجه الفلبين أيضاً واحدة من أسوأ حالات تفشي كوفيد-19 في آسيا، وشددت القيود لمنع انتشار السلالة «دلتا» الأشد عدوى.

وسجلت الفلبين ما يزيد على 1.54 مليون إصابة بكوفيد-19، فضلاً عن 27131 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالمرض في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك في بيان، إن وزارة الأشغال العامة تعمل اليوم السبت على إزالة الأنقاض وآثار الانهيارات الأرضية من الطرق في المقاطعات.

وأوضح هوميرليتو دولور حاكم مقاطعة «أورينتال ميندورو»، الواقعة جنوبي العاصمة لمحطة (دي.زد.إم.إم) الإذاعية «بعض المنازل غمرتها المياه حتى الأسطح».