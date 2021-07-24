لقاحات كورونا ستصبح روتينية عالمياً!

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم السبت، إن لقاحات فيروس كورونا “ستصبح عالميا روتينية”.

وأعلن الهواري عن فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز الـ 12 عاما، بدءا من يوم غد الأحد في الأردن.

وقال الهواري لقناة “المملكة” إن “التطعيم سيكون اختياريا باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما”.

وأضاف أنه تم “تخصيص مطعوم “فايزر” لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما”.

وأشار الوزير إلى أن “لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا، وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم”.