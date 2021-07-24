حاكم دبي: البناء والتنمية هما المعركة الكبرى الحقيقية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن المعركة الكبرى الحقيقية هي معركة البناء والتنمية.



وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على وسم #علمتني_الحياة" على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، "علمتني_الحياة .. أن لا تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية… معركة البناء والتنمية".

وتابع "بناء الوطن معركة.. بناء الإنسان ملحمة.. بناء حياة لأجيال جديدة هو أكبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا.. وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا الحقيقية".

وفي وقت سابق، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسم #علمتني_الحياة على حسابه في "تويتر"، ليشارك متابعيه بعض تجاربه في الحياة لنقلها للأجيال القادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإخوة والأخوات، كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة، تحت وسم #علمتني_الحياة، لننقل بعض تجاربنا للأجيال القادمة".