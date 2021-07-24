الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقاً في تقرير يتهم النظام القطري بتمويل الحرس الثوري الإيراني الإرهابية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

فتحت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاً في تقرير للحكومة الإسرائيلية يتهم النظام القطري بتمويل الحرس الثوري الإيراني الإرهابية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "واشنطن إكزامينر" في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن نحقق في المزاعم".

وأثيرت الاتهامات حول تمويل إرهاب النظام الإيراني من الدوحة خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الشهر الماضي بين الرئيس جو بايدن والرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ريفلين زود البيت الأبيض بمعلومات استخبارية بشأن "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن المعلومات أزعجت المسؤولين الأمريكيين في الاجتماع.

وأكدت إذاعة "صوت أمريكا" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية عبر مصدر ثان أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية إلى بايدن حول تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للتقارير الاستخبارية فقد قتل فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني المسؤول إلى حد كبير عن العمليات الإرهابية خارج إيران، أكثر من 600 من جندي أمريكي في الشرق الأوسط.