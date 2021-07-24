بيان هام صادر عن المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ بنش بإنه مضى شهر من عدم الاستجابة للرؤية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي، من اجتماع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب بشأن وضع الترتيبات لإدارة شئون السلطة القضائية في المحافظات بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى.



وأضاف بنش في بيان قائلاً : وهاهو الموعد قد اقترب وترتيبات ذلك تسير نحو البدء في التنفيذ.

وكان قد أرسل نادي القضاء الجنوبي رسالة هامه وعاجلة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ، طالب من المجلس بتوقيف القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا، ورفع الحصانه عنه فيما اذا تبين أن في أفعاله ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.