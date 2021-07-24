شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تطعيم نحو 50%من السكان ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أن نسبة المطعمين ضد فيروس كورونا في ألمانيا ستتجاوز 50% خلال الأيام المقبلة.

وذكر المعهد أن 1ر49% من السكان تلقوا تحصينا كاملا ضد الفيروس من جرعتين، وهو ما يعادل 82ر40 مليون شخص في ألمانيا.

وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح 8ر60% (54ر50 مليون نسمة) حتى الآن.

وبحسب البيانات، تم إعطاء نحو 517 ألفا و470 جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الجمعة.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر - من الناحية النظرية - تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا. ومع ذلك، لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي.