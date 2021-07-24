الجزائر تدخل مرحلة غير مسبوقة في تفشي "متحورات" كورونا بعد تسجيلها إصابات قياسية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دخلت الجزائر مرحلة غير مسبوقة في تفشي "متحورات" كورونا بعد تسجيلها إصابات قياسية بـ"كوفيد-19".



والجمعة، سجلت الجزائر رقماً قياسياً هو الأكبر منذ ظهور وتفشي فيروس كورونا بالبلاد نهاية فبراير/شباط 2020، إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة بيوم واحد 1350 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين بـ"كوفيد–19" إلى 159 ألفا و566 إصابة مؤكدة.

وتحولت عدة محافظات جزائرية إلى "بؤرة" لفيروس كورونا، تصدرتها العاصمة بـ324 إصابة جديدة، تلتها محافظة سطيف (شرق) بـ125 إصابة.

في المقابل، وصل عدد حالات الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر إلى 18 حالة وفاة، ليصل إجمالي وفيات كورونا إلى 4020 حالة وفاة.