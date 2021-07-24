الارشيف / اخبار العالم

عاجل.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

قتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، السبت، في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.

 

وبحسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية، فإن القتلى الأربعة سقطوا الليلة الماضية في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

 

وكشفت عن أن العناصر الأربعة قتلوا خلال تواجدهم في أحد مقار الحرس الثوري، وتحديدا القوات البرية.

 

وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا