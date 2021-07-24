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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021
قتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، السبت، في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.
وبحسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية، فإن القتلى الأربعة سقطوا الليلة الماضية في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.
وكشفت عن أن العناصر الأربعة قتلوا خلال تواجدهم في أحد مقار الحرس الثوري، وتحديدا القوات البرية.
وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.