الملك عبدالله الثاني يبحث في أمريكا جهود بلاده الاقتصادية

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

اجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في واشنطن أمس الجمعة، في لقاءين منفصلين مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وتناول اللقاءان جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثراً من تبعات جائحة كورونا.

وجرى بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الأردني للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.