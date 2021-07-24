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في يوم واحد لأول مرة.. مطار برلين الجديد يستقبل 50 ألف مسافر

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محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

استقبل مطار برلين الجديد لأول مرة 50 ألف مسافر في يوم واحد. وقال المدير التنفيذي للمطار إنغلبرت لوتكه دالدروب اليوم السبت "الاتجاه الإيجابي في الأسابيع الماضية مستمر بشكل واضح خلال العطلات... هناك مزاج عطلات يسود في مطارنا".

 

ووفقاً للمطار، سافر أكثر من 51 ألف مسافر عبر مطار برلين الدولي الجديد أمس الجمعة. وفي العام الماضي، كان يسافر عبر المطار حوالي 30 ألف مسافر في أيام السفر العادية.

 

ومع ذلك، فإن الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك التي كان يتم تسجيلها قبل جائحة ، فخلال موسم السفر الصيفي في عام 2019، سجلت شركة المطار ما يصل إلى 120 ألف مسافر في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين في أكثر أيامها ازدحاماً.

 

وتم افتتاح مطار برلين الجديد في نهاية أكتوبر (تشرين أول) 2020، بعد تأخيرات استمرت تسع سنوات، وفي منتصف جائحة كورونا، ما تسبب في انخفاض أعداد المسافرين بشكل كبير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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