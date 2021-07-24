روسيا تشهد ارتفاعا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا " في روسيا ارتفاعا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم في تقريرها اليومي عن تسجيلها 23947 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23811 إصابة يوم أمس.

ولفتت إلى أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت أيضا بواقع 799 حالة وفاة، مقارنة مع معدلات أمس / 796 وفاة/، بالاضافة إلى تماثل 21952 مريضا خلال اليوم الأخير للشفاء من هذا الوباء.