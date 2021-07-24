لمنع المهاجرين الدخول.. النمسا تكثف مراقبة الحدود

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

ذكر وزير الداخلية كارل نيهامر ووزيرة الدفاع كلاوديا تانر النمساويان اليوم السبت، أن بلادهما تكثف مراقبة حدودها فيما يدخل المزيد من المهاجرين البلاد مجدداً.



وأرسلت السلطات نحو 400 جندي إضافي إلى الحدود.

وقال نيهامر: "نرى أن عدد الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم عند الحدود النمساوية يرتفع مجدداً".

وتتردد تقارير إخبارية مفادها أن الحدود مع المجر تأثرت جزئيا. وجرى القبض على نحو مئتي مهرب بالفعل العام الجاري.

وقالت تانر "الهدف هو السيطرة على حركة المهاجرين".