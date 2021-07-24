شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول ليلى فى 31 ولاية أفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، فرض حظر تجول ليلى فى 31 ولاية من إجمالى 34 ولاية فى البلاد، وشهدت الأراضى الأفغانية توتراً وتحركات من حركة طالبان للسيطرة على البلاد، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والذى يكتمل بنهاية أغسطس المقبل، بحسب "الشرق بلومبرج".

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 14 من مسلحى حركة طالبان فى غارة لسلاح الجو الأفغانى بولاية هلمند جنوب البلاد، مؤكدة مقتل 15 آخرين فى غارات أخرى بمناطق "ند علي" و"مارجا" بالولاية، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقالت الوزارة فى سلسلة تغريدات على تويتر، السبت، إن غارات سلاح الجو الأفغاني، قتلت 8 من مسلحى الحركة فى قندهار، فضلاً عن 3 آخرين فى "نمروز"، مشيرة إلى أن الغارات التى نفذت، الجمعة، دمرت "جزءاً كبيراً من أسلحة طالبان"، دون تفاصيل إضافية.