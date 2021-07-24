انت الان تتابع خبر وزارة التعليم تصدر جملة قرارات وتوصيات بشأن الامتحانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز فقد شملت القرارات والتوصيات ما يأتي:

- إجراء جولات ميدانية لرؤساء الجامعات قبل يوم من انطلاق الامتحانات للقاعات التي ستجرى فيها الاختبارات على وفق توصيات وإرشادات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.



- توفير مستلزمات الجانب الصحي من المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة ومياه الشرب وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات ولاسيما ما يتعلق بتعفير القاعات وتهويتها وتنظيفها بشكل مستمر لتحقيق التناوب في أداء الامتحانات.

- حضور وزيارة وتفقد القاعات الامتحانية بشكل دوري ومستمر طيلة أيام الامتحانات وبأوقات مختلفة من قبل رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ورئيس القسم والفرع العلمي.

- مراعاة مقتضيات الظرف العام بمستوى عال من المسؤولية والمهنية والإنسانية.



- معالجة الحالات الطارئة التي تواجه الامتحانات بشكل موضوعي وقانوني وفقاً للصلاحيات المخولة للجامعات.

- التواجد مبكراً في الجامعات لمتابعة تنفيذ جداول المراقبات وتوزيع الطلبة في القاعات.

- متابعة الأقسام الداخلية وتهيئة متطلباتها ومستلزماتها الخدمية.

- استمرار المتابعة الحثيثة للأروقة الجامعية من أقسام المتابعة وشؤون الديوان والأقسام الداخلية في أثناء الامتحانات وبعدها.

- تواجد الإدارات الجامعية ميدانيا وتوفير مناخات التنسيق المشترك بمستوى عال بين التشكيلات.