للعام الثاني.. كورونا يرجئ احتفالات "عيد العرش" بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للعام الثاني، يعلن المغرب تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم المرتبطة بعيد العرش، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وفي بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمملكة: تقرر، في إطار استمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

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وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي اعتاد الملك محمد السادس تنظيمه بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

في المقابل، أوضح البيان أن هذه الإجراءات لن تشمل خطاب العرش الذي سيُوجهه العاهل المغربي إلى الشعب عبر شاشات التلفزيون وأمواج الإذاعة.

وهذه المرة الثانية التي تتسبب فيها جائحة كورونا بإلغاء احتفالات عيد العرش المجيد، بعد أن أعلنت المملكة في نفس التوقيت من العام الماضي القرار نفسه.

ويحتفل المغاربة في 30 يوليو/تموز من كُل عام بذكرى تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة، وهي ذكرى تُخلد البيعة الرسمية للملك، في أعقاب وفاة والده الملك الحسن الثاني في 23 يوليو/ تموز 1999.

وبالمناسبة، تقام احتفالات على المستوى الرسمي، وأيضاً الشعبي، كما يُوجه الملك خطاباً للشعب المغربي عبر التلفزيون، ويتم تنظيم حفل استقبال رسمي.

وتشهد المملكة، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً مهولاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تُسجل يوميا ما بين ألف إلى 3 آلاف حالة إيجابية.

وتبعاً لذلك، ارتفعت الحالات الإيجابية النشطة في المملكة إلى 19.658 حالة، منها 559 حالة خطرة توجد في أقسام الإنعاش بمختلف المستشفيات.

في الأثناء، تمضي المملكة بشكل متسارع في عملية التلقيح، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد، إذ نجحت إلى حدود الساعة في إعطاء أكثر من 21 مليون حُقنة من اللقاح المضاد للفيروس.

ويُنتظر أن تنطلق، اليوم السبت، إجراءات العمل بالتدابير الاحترازية الجديدة المعلن عنها في وقت سابق، والتي تشمل منع إقامة الأعراس والحفلات والمآتم، بالإضافة إلى حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة الحادية عشرة.

إلا أن هذه الإجراءات يُستثنى منها الأشخاص الحاصلون على جواز تلقيح، وهم أولئك الذين أتموا جرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى الذين يحملون إذنا استثنائياً للتجوال، والذي يُسلم غالباً لأسباب مهنية.