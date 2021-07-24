عاجل.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، السبت، في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.



وبحسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية، فإن القتلى الأربعة سقطوا الليلة الماضية في اشتباك مع مسلحين في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان.

وكشفت عن أن العناصر الأربعة قتلوا خلال تواجدهم في أحد مقار الحرس الثوري، وتحديدا القوات البرية.

وتقع مدينة خاش على بعد 185 كم جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.