ولي عهد ابوظبي ورئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي امس تبادل خلاله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات وإندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بالصحة والسلامة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وجهودهما وتعاونهما للحد من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب الإندونيسي بالصحة والسلامة وتجاوز تحديات وباء كورونا، وأن يديم عليهم الخير ويحقق طموحاتهم في التقدم والازدهار.

من جانبه قدم الرئيس الإندونيسي شكره وتقديره إلى دولة الإمارات، مثمناً جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدعم الذي يقدمه في سبيل مساعدة شعوب العالم، والتضامن معها خلال هذه الظروف الاستثنائية إثر جائحة "كوفيد-19".