قوات تركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي بـ"الصواريخ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قصفت قوات تركية، ليل الجمعة/السبت، مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي بـ"الصواريخ".



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القذائف الصاروخية التركية سقطت في قرية آبين ومرعناز وتل رفعت، ما أدى لأضرار مادية دون حديث عن خسائر بشرية.

وما يثير الانتباه أن منطقة تل رفعت تتواجد فيها قوات سورية وقاعدة عسكرية روسية.

ولم تراع القوات التركية أيام عيد الأضحى وشنت هي والفصائل الموالية لها، الخميس، هجوما صاروخيا مكثفا على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

حينها استهدف القصف كل من دير جمال وصوغانكة وابين وعقيبة ومرعناز ومحيط مطار منغ العسكري.

كما سقطت 5 قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية المتمركزة في قرية توخار صغير على قرية توخار كبير بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب.

من جانب آخر، انتشرت القوات التركية وبشكل مكثف على طريق اللاذقية – حلب الدولي، في قسمه المار في ريف إدلبي صباح اليوم السبت.

وبدأتة القوات التركية عمليات تمشيط للطريق جنوبي إدلب تحديداً، بحثاً عن ألغام وعبوات ناسفة، ولم يعلم حتى اللحظة أسباب ذلك.