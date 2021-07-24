شكرا لقرائتكم روسيا: ربط تعاوننا العسكري مع إثيوبيا بأزمة السد "محير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت وزارة الخارجية الروسية محاولات ربط التعاون العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا بملف سد النهضة، داعية لعدم تسييسه من أجل تفادي تصعيد التوتر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وذكرت في بيان مساء الجمعة: "من المحير ربط التعاون العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا بالعملية التفاوضية غير السهلة وطويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية على نهر النيل".

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الحلول لم تنفد

وأضافت: "تسوية الخلافات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعلان الخرطوم الصادر عام 2015 وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي. نعتقد أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع في إطار الآلية التفاوضية الثلاثية بوساطة الاتحاد الإفريقي لم تنفد بعد".

سد النهضة

"لا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار"

كما شددت على أن "التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري يجري تنظيمه بناء على الاتفاق الحكومي حول التعاون الدفاعي ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار"، لافتة إلى "أن روسيا تقيم تعاونا مشتركا مماثلا مع عدد من الدول الأخرى بينها مصر والسودان".

ودعت لعدم "تسييس بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية، بهدف تفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول المذكورة على خلفية هذه القضية".

كانت روسيا وإثيوبيا قد وقعتا في 12 يوليو الجاري، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين في ختام منتدى التعاون العسكري الإثيوبي الروسي في دورته الـ11.