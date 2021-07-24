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6 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، بينما كانت 2 مليون و193 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و828 ألف دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية:

  1. وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى.
  2. بلغت الزيادة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و828 ألف دولار عن شهر إبريل 2020.
  3. صادرات الطاقة الكهربائية جاءت ضمن قائمة الصادرات الوطنية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و841 مليون و259 ألف دولار في شهر ابريل الماضي.
  4. ضمت قائمة الصادرات الوطنية كلا من الوقود وبلغت قيمته 632 مليون و824 ألف دولار في ابريل الماضي.
  5. بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021.
  6. نسبة الانخفاض في قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 13.3٪.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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