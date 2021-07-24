شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، بينما كانت 2 مليون و193 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و828 ألف دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية:
- وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى.
- بلغت الزيادة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و828 ألف دولار عن شهر إبريل 2020.
- صادرات الطاقة الكهربائية جاءت ضمن قائمة الصادرات الوطنية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و841 مليون و259 ألف دولار في شهر ابريل الماضي.
- ضمت قائمة الصادرات الوطنية كلا من الوقود وبلغت قيمته 632 مليون و824 ألف دولار في ابريل الماضي.
- بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021.
- نسبة الانخفاض في قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 13.3٪.