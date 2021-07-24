شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر أبريل الماضى، بينما كانت 2 مليون و193 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و828 ألف دولار، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية: