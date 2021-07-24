للاشتباه في إصابته بكورونا.. نقل مراقب بامتحانات الثانوية العامة في بورسعيد للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم السبت، تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه جرى رصد حالة اشتباه واحدة لإصابة معلم بفيروس كورونا، وجاري تحليل العينة بعد نقل الحالة إلى المستشفى، مؤكدة أنه لم يجري رصد أي مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية، كما لم يجري ضبط أي محاولات غش، أو حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا ‏بين الطلاب.

وأوضحت المديرية، أن طلاب الشعبة العلمية وعددهم 2735 طالبًا أدوا امتحان مادة الفيزياء لمدة 3 ساعات.