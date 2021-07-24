تفريغ 1290 سيارة بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة NEPTUNE KOPER وجنسيتها مالطا، وذلك لتفريغ 1290 سيارة بالميناء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن السفينة من نوع سفن الرورو العملاقة، وتعتبر الثانية التي تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية AH SHIN التى قامت بتفريغ 930 سيارة بالميناء،مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، كما استقبل الميناء السفينة YM PLUTO وترفع علم مالطا، لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، إذ شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4، ومتواجد على الأرصفة 2، ومن المنتظر وصول 5، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 2 حاويات وخروج واحدة، ومتواجد على الأرصفة واحدة، ومن المنتظر دخول 2، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 2، ومن المنتظر دخول واحدة.