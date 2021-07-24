وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية العامة بامتحان الفيزياء في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ طلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية، في مركز منوف بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، بسقوط الطالبة منار محمد عبدالباقي، لحظة صعودها سُلم المدرسة في تمام الساعة 9:40 دقيقة، جراء شعورها بإغماءه، أثناء دخول لجنة امتحان مادة الفيزياء.

ونعى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الطالبة، وقال إنها توفيت قبل بداية امتحان الفيزياء، بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية.

وأكد مدير المديرية أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وتعاملت معها الزائرة الصحية في محاولة لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها، فضلاً عن استدعاء سيارة الإسعاف فورًا ونقلها لمستشفى منوف العام، إلا أن روحها فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى "سويد" ما تردد على بعض المواقع الإخبارية والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.