كان متّجهًا إلى إيطاليا، غرق مركبٍ على متنه 45 لاجئًا سوريًّا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، وإنقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية، بأن مركز تنسيق أعمال البحث والإنقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق مركب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأكدت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.

وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، وإستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.