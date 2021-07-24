اخبار العالم

كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية يغرّد باليابانية.. لهذا السبب

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ 5 ثواني

عباس عراقجي

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن شكرها للحكومة اليابانية، لإرسال 3 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس إلى إيران.

وفي تغريدة باللغة اليابانية على حسابه الشخصي في “تويتر”، قال عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية: “نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة وشعب اليابان..شكرا جزيلا”.

يذكر أن عراقجي كان سفيرا لإيران في طوكيو لأربع سنوات، وشارك في تقديم المساعدات الإنسانية الإيرانية بعد موجة الزلازل والتسونامي التي اجتاحت اليابان قبل عشر سنوات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا