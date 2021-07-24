بعد اختتام زيارته إلى أميركا.. الملك الأردني يعود إلى البلاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 يوليو 2021 01:13 مساءً - منذ 16 دقيقة

ذكرت وكالة “بترا” ان الملك الأردني عبد الله الثاني عاد إلى البلاد، اليوم السبت، بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، رافقته فيها الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وكان الملك قد استهل زيارته إلى واشنطن بلقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد دعم الولايات المتحدة للأردن، قائلا “أود أن أشكركم جلالة الملك، على علاقتكم المتينة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لطالما كنتم إلى جانبنا، وستجدنا دائما إلى جانب الأردن”.

وشهدت الزيارة سلسلة لقاءات عقدها الملك الأردني مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وأركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الملك عبد الله الثاني أن “الأردن شريك عظيم للغاية في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته داعش والإرهاب، كما أنه بلد مضياف وغاية في الكرم لاستضافته اللاجئين”.

أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وخلال لقائها الملك الأردني، فقد أشادت بمستوى العلاقات الأردنية الأمريكية، قائلة: “الولايات المتحدة ممتنة لهذه العلاقة”، مؤكدة أن عبد االله الثاني “يضيف كمّا كبيرا من المعرفة، والذكاء، والتفكير الاستراتيجي، والقيم للنقاشات التي تدور بيننا، ونحن نتعلم منه الكثير دائما”.

وأكد أعضاء بمجلس النواب الأمريكي أن المملكة الإردنية من أفضل حلفاء الولايات المتحدة، وهذه العلاقة تتخطى الاتجاهات الحزبية والسياسية، وأن جميع أعضاء الكونغرس، من ديمقراطيين وجمهوريين، يجمعون على أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن.